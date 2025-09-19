Visite de la Banque de France d’Albi Banque de France Albi

Visite de la Banque de France d’Albi Vendredi 19 septembre, 09h30 Banque de France Tarn

Accès gratuit de 9h30 à 12h et de 14 à 17h (fermeture du portail 45 minutes avant la fin de chaque plage horaire) sur réservation préalable. Une pièce d’identité vous sera demandée.

Visite inédite de la Banque de France d’Albi

Une première ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine !

Pour la première fois, la Banque de France d’Albi ouvre ses portes au public, le vendredi 19 septembre, pour une visite guidée sur réservation.

Adresse : 17 rue Dominique de Florence

Horaires :

de 9h30 à 12h

de 14h à 17h

(fermeture du portail 45 minutes avant la fin de chaque créneau)

Visites par petits groupes, uniquement sur présentation d’une réservation préalable et d’une pièce d’identité.

Parcours de visite

Explorez les locaux historiques de cette institution financière et découvrez ses missions et métiers grâce à des stands animés par les équipes sur place :

Les billets et leurs signes de sécurité

‍ ‍ ‍ Les services aux particuliers

L’éducation financière

Les services aux entreprises et dirigeants

Une immersion enrichissante dans le fonctionnement de la Banque centrale française, entre patrimoine et enjeux économiques actuels.

Banque de France 17 rue Dominique de Florence, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

©Banque de France