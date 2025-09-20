Visite de la Banque de France d’Angers Banque de France – Angers Angers

Visite de la Banque de France d’Angers Banque de France – Angers Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Banque de France d’Angers Samedi 20 septembre, 10h00 Banque de France – Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Cette visite vous permettra de découvrir les nouveaux locaux de la Banque de France depuis fin 2024.

Durant cette visite nous vous ferons découvrir nos missions, les actions menées auprès des particuliers, des entreprises, mais également des jeunes.

Vous apprendrez également à reconnaître un billet Euro authentique.

La Banque de France est présente depuis 175 ans sur le territoire angevin et vous decouvrirez d’ancien objets métiers.

Venez nombreux, nous serons heureux de vous accueillir.

Banque de France – Angers 49000 ANGERS 21 rue jean zay Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Nouvelle succursale de la Banque de France depuis décembre 2024

Cette visite vous permettra de découvrir les nouveaux locaux de la Banque de France depuis fin 2024.

© Banque de France