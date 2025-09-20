Visite de la Banque de France d’Arras Banque de France, 1 à 5 rue Ernestale, 62000 Arras Arras

Visite gratuite sur inscription préalable auprès de l’office du tourisme – Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour accéder au site le jour de l’événement.

Visite gratuite (durée : 1 heure) sur inscription préalable, présentation de la pièce d’identité à l’entrée, nombre de places limité.

Ouverture uniquement le samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 16h30 (9 créneaux : 09h30, 10h, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h30)

Dimanche 21 septembre 2025 : Fermé

Banque de France, 1 à 5 rue Ernestale, 62000 Arras

Siège de la Banque de France dans le Pas-de-Calais depuis 1856, le bâtiment présente une architecture singulière qui reflète l'évolution de l'institution et de ses missions au fil des siècles. Accessible à tous les publics, le site permet de découvrir la richesse des missions exercées actuellement, au service de l'économie, des particuliers comme des entreprises. Elle dévoile aussi sa contribution à la politique monétaire ou à la stabilité financière. Centre ville d'Arras desservi par le bus ou la Citadine. Parkings à proximité. Pas d'accès PMR au site actuellement.

