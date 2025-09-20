Visite de la Banque de France de Beauvais Banque de France de Beauvais Beauvais

Visite de la Banque de France de Beauvais Samedi 20 septembre, 09h30 Banque de France de Beauvais Oise

Visite gratuite sur inscription préalable sur le site my.weezevent. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour accéder au site le jour de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la succursale départementale de Beauvais.

Visite guidée de 40 minutes, avec explication des missions, exposition d’objets et de photographies d’époque ainsi que des billets en Francs.

Ouverture uniquement le samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 16h30 (7 créneaux : 09h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30)

Dimanche 21 septembre 2025 : Fermé

Banque de France de Beauvais 33 rue des filatures, 60000, BEAUVAIS Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France https://www.banque-france.fr/fr https://www.linkedin.com/showcase/la-banque-de-france-dans-les-hauts-de-france/ https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-2025-visite-banque-de-france-de-beauvais-20092025

Visite guidée de la Banque de France avec explication des missions, exposition d’objets et de photographies d’époque ainsi que des billets en Francs. Conditions d’accès :

Visite gratuite avec inscription préalable obligatoire (et sur présentation d’une pièce d’identité)

Tout public, accessible PMR

