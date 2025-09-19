Visite de la Banque de France de Carcassonne Banque de France de Carcassonne Carcassonne

Visite de la Banque de France de Carcassonne Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France de Carcassonne Aude

Visite gratuite. Pièce d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

À la découverte de la Banque de France

Visite et animations pour tous

Explorez un lieu habituellement fermé au public !

Découvrez les missions de la Banque de France en région :

Monnaie et billets

Services aux particuliers et aux entreprises

Éducation financière et budgétaire

Pour les plus jeunes : une fresque à colorier !

Banque de France de Carcassonne 15 Bd Omer Sarraut, 11000 CARCASSONNE Carcassonne 11000 Aude Occitanie

La Banque de France vous ouvre ses portes. Venez découvrir ses missions au service de la collectivité. Banque de France Carcassonne

© Banque de France