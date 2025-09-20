Visite de la Banque de France de La Rochelle Banque de France La Rochelle

Gratuit et sur inscription dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:40:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

La Banque de France de La Rochelle vous ouvre exceptionnellement les portes de ses locaux historiques.

Profitez de cette occasion unique pour découvrir l’histoire de l’institution, explorer un patrimoine méconnu et échanger avec ses équipes sur leurs missions, passées et présentes.

Horaires des visites :

Matin : premières visites à 9h00, dernières à 11h45

Après-midi : reprise à 13h30, dernière visite à 16h30

Banque de France 22 rue réaumur, 17000 la Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 48 02 Institution de la République la Banque de France est au cœur des territoires, au service des entreprises, des particuliers et des collectivités territoriales. pas d'accès PMR.

© Banque de France