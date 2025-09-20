Visite de la Banque de France de Perpignan Banque de France Perpignan

Visite de la Banque de France de Perpignan Banque de France Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Banque de France de Perpignan Samedi 20 septembre, 09h30 Banque de France Pyrénées-Orientales

Visite gratuite de 15 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

️ Parcours exceptionnel à la Banque de France

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la Banque de France et découvrez un lieu habituellement fermé au public !

Ce parcours guidé vous mènera à la découverte de plusieurs espaces emblématiques :

• la cour extérieure,

• l’appartement privé du directeur,

• l’open space de travail,

• la salle des coffres,

• le bureau du directeur.

Vous en apprendrez également davantage sur les missions et les activités de la Banque de France, au cœur de notre économie.

Ne manquez pas l’accès au Cèdre du Liban, un arbre majestueux classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO !

Banque de France 3 place Jean Payra, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 51 61 25 https://www.banque-france.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-1 »}] Visite de la succursale: cour extérieure, appartement privé, bureau du directeur, open Space, locaux de caisse et salle de réunion. Présentation des activités de la Banque de France avec mise en place d’atelier. transports en commun (bus), Parkings payants à proximité.

️ Parcours exceptionnel à la Banque de France

© Banque de France