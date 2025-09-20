Visite de la Banque de France Morbihan à Vannes Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes Vannes

Visite de la Banque de France Morbihan à Vannes Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes Vannes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit – Inscription obligatoire sur Weezevent – Présentation d’une Pièce d’identité – Visite de 45 minutes – Se présenter 5 minutes avant le créneau réservé

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite de l’immeuble occupé par la Banque de France depuis le XIXe siècle et découverte des activités de service public de la Banque de France sur le territoire

Hôtel Martine, actuellement Banque de France de Vannes 55 Avenue Victor Hugo, 56000, Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne

Banque de France