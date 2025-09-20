Visite de la Banque de France Toulon Banque de France Toulon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvrez les coulisses de la Banque de France à Toulon lors des Journées du Patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France de Toulon vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.

Au programme :

– Immersion dans l’histoire de la Banque de France

Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier.

– Les missions d’aujourd’hui et de demain

Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit de l’État, des entreprises, des particuliers et des banques : stratégie monétaire et lutte contre l’inflation ; stabilité financière et services à l’économie.

– Parcours découverte des services

Rencontrez les équipes de différents pôles :

• Fiduciaire : les coulisses de la gestion des billets et de la monnaie.

• Gestion des réserves d’or de la France.

• Entreprises : la cotation des entreprises par l’évaluation de leur solidité financière.

• Particuliers : l’accompagnement des citoyens en situation de fragilité financière au quotidien.

• EDUCFI : l’éducation financière pour tous, un engagement citoyen.

– Animations et stands interactifs

Des ateliers, des quiz, des vidéos immersives, et peut-être même quelques surprises pour petits et grands !

Pourquoi venir ?

• Pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société.

• Pour échanger avec nos collaborateurs passionnés.

• Pour vivre un moment de culture et de pédagogie dans un cadre exceptionnel.

• Pour échanger avec des experts de la Banque centrale sur les cryptoactifs.

Entrée libre et gratuite

Tout public – Idéal pour une sortie en famille !

