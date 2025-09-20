Visite de la base aérienne 106 « capitaine Michel Croci » de Bordeaux-Mérignac Base aérienne 106 Mérignac
Visite de la base aérienne 106 « capitaine Michel Croci » de Bordeaux-Mérignac Base aérienne 106 Mérignac samedi 20 septembre 2025.
Visite de la base aérienne 106 « capitaine Michel Croci » de Bordeaux-Mérignac 20 et 21 septembre Base aérienne 106 Gironde
Gratuit en entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
La base aérienne 106 de Mérignac ouvre ses portes !
Une occasion unique… à vivre en famille ou entre passionnés !
Venez découvrir les avions, hélicoptères et autres véhicules, les traditions, les missions d’aujourd’hui et ceux qui les font vivre !
Plongez dans l’univers de l’Armée de l’Air et de l’Espace :
- simulateurs de vol
- blind test
- tir airsoft
- visites d’avions et des bâtiments emblématiques de la BA 106
- rencontres avec les aviateurs…
Des animations pour tous les âges, des expositions inédites, des cadeaux à gagner et une ambiance musicale seront au rendez-vous.
Une immersion gratuite et sans inscription, au cœur d’un patrimoine riche de mémoire et d’engagement.
Base aérienne 106 Avenue de l’Argonne 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine
La base aérienne 106 de Mérignac ouvre ses portes !
© Base Aérienne 106