Visite de la base aérienne 106 « capitaine Michel Croci » de Bordeaux-Mérignac Base aérienne 106 Mérignac samedi 20 septembre 2025.

Gratuit en entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La base aérienne 106 de Mérignac ouvre ses portes !

Une occasion unique… à vivre en famille ou entre passionnés !

Venez découvrir les avions, hélicoptères et autres véhicules, les traditions, les missions d’aujourd’hui et ceux qui les font vivre !

Plongez dans l’univers de l’Armée de l’Air et de l’Espace :

simulateurs de vol

blind test

tir airsoft

visites d’avions et des bâtiments emblématiques de la BA 106

rencontres avec les aviateurs…

Des animations pour tous les âges, des expositions inédites, des cadeaux à gagner et une ambiance musicale seront au rendez-vous.

Une immersion gratuite et sans inscription, au cœur d’un patrimoine riche de mémoire et d’engagement.

Base aérienne 106 Avenue de l’Argonne 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Base Aérienne 106