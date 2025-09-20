Visite de la base aérienne 106 « capitaine Michel Croci » de Bordeaux-Mérignac Base aérienne 106 Mérignac

Gratuit en entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La base aérienne 106 de Mérignac ouvre ses portes !

Une occasion unique… à vivre en famille ou entre passionnés !

Venez découvrir les avions, hélicoptères et autres véhicules, les traditions, les missions d’aujourd’hui et ceux qui les font vivre !
Plongez dans l’univers de l’Armée de l’Air et de l’Espace :

  • simulateurs de vol
  • blind test
  • tir airsoft
  • visites d’avions et des bâtiments emblématiques de la BA 106
  • rencontres avec les aviateurs…

Des animations pour tous les âges, des expositions inédites, des cadeaux à gagner et une ambiance musicale seront au rendez-vous.

Une immersion gratuite et sans inscription, au cœur d’un patrimoine riche de mémoire et d’engagement.

Base aérienne 106 Avenue de l’Argonne 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine
© Base Aérienne 106