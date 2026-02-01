Visite de la base d’exploitation et de maintenance du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire La Turballe

Visite de la base d’exploitation et de maintenance du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

La Base d’exploitation et de maintenance du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire vous accueille pour une découverte des coulisses de l’exploitation du premier parc éolien offshore français.

Les 80 éoliennes du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire délivrent depuis 2022, pour 25 ans, l’équivalent de la consommation électrique de 20% de la Loire-Atlantique, soit la consommation annuelle de 700 000 personnes.

Cette visite présente l’historique du projet, les étapes de sa construction et le quotidien des équipes qui en assurent l’exploitation et la maintenance.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Gratuit.

Recommandée à partir de 8 ans.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Animaux de compagnie non acceptés.

Photos et enregistrements non autorisés.

La direction se réserve le droit d’annuler les visites si le nombre d’inscrits est inférieur à 8 personnes

Réservation ici

Terre plein de Garlahy La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

