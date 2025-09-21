Visite de la Basilique de Hennebont Basilique Notre-Dame-de-Paradis Hennebont

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

– Visite libre ou guidée par les « Amis de la Basilique » de la Basilique classée MH, bâtie à partir de 1514. Vitraux de Max Ingrand.

visite commentée à 14, 15, 16h.

– Visite exceptionnelle du clocher, avec explications architecturales et vue sur la ville.

uniquement le dimanche 21 septembre de 14 à 18h. Gratuit.

Organisation « Hennebont-Patrimoine »

Basilique Notre-Dame-de-Paradis Place Foch, 56700, Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 02 97 36 29 18 06 73 09 07 14 https://lesamisdelabasiliquehennebont.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091279 Basilique classée M.H., construite à partir de 1514.

Tour à tour simple chapelle, église paroissiale, halle commerciale et salle des fêtes, ce noble édifice n’a été élevé au rang de basilique mineure qu’en 1913. Stationnements à proximité et arrêt de bus, accès PMR sauf pour le clocher

Hennebont-Patrimoine