Visite de la basilique de Luxeuil-les-Bains Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Luxeuil-les-Bains

Visite de la basilique de Luxeuil-les-Bains Samedi 20 septembre, 15h30 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône

Réservation par mail, téléphone et sur place dans la limite des places disponibles | Rendez-vous devant l’entrée de la basilique à 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Accompagnés d’un guide-conférencier de l’Office de tourisme, (re)découvrez l’histoire et les joyaux du plus ancien monument de Luxeuil, la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr »}]

© Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains