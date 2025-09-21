visite de la Basilique La Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Haut lieu du gothique du nord de la France, la basilique de Saint-Quentin constitue un édifice emblématique du patrimoine de la Ville. Des bâtisseurs de la fin du XIIe siècle aux restaurateurs du XXIe, voyagez dans le temps à travers cette aventure humaine. Cette visite ne comprend pas les hauteurs.

La Basilique de Saint-Quentin La Basilique 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Béguinage des Vieux Ménages Saint-Lazare Aisne Hauts-de-France Basilique du XII ème siècle

ville de St-Quentin