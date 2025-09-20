Visite de la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer Basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception Boulogne-sur-Mer

Visite de la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer 20 et 21 septembre Basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Du dôme à l’église latine, découvrez avec un guide conférencier l’architecture de cet édifice du 19e siècle, œuvre de l’abbé Haffreingue et monument incontournable de la haute ville de Boulogne-sur-Mer.

Basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321804404 https://www.paroisses-boulonnais.fr La basilique Notre-Dame est érigée au XIXe siècle par l’abbé Haffreingue sur les ruines de l’église médiévale. C’est la découverte des vestiges de l’ancienne crypte romane au début du chantier commencé en 1827 qui a motivé l’aménagement d’une gigantesque crypte qui s’étend sous toute la superficie de la basilique.

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer