VISITE DE LA BASILIQUE SAINT JUST

Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez la basilique Saint-Just, superbe édifice roman situé à deux pas de Saint-Bertrand-de-Comminges. Nichée dans un écrin de verdure, elle offre un témoignage remarquable de l’art roman en Comminges.

Visite libre 3 .

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 49 06 basilique-saint-just@outlook.com

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English :

Discover the Saint-Just basilica, a superb Romanesque edifice just a stone’s throw from Saint-Bertrand-de-Comminges. Nestled in a green setting, it is a remarkable testimony to Romanesque art in Comminges.

L’événement VISITE DE LA BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE