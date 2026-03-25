VISITE DE LA BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère
VISITE DE LA BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère mercredi 1 avril 2026.
VISITE DE LA BASILIQUE SAINT JUST
Valcabrère Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Découvrez la basilique Saint-Just, superbe édifice roman situé à deux pas de Saint-Bertrand-de-Comminges. Nichée dans un écrin de verdure, elle offre un témoignage remarquable de l’art roman en Comminges.
Visite libre 3 .
Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 49 06 basilique-saint-just@outlook.com
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English :
Discover the Saint-Just basilica, a superb Romanesque edifice just a stone’s throw from Saint-Bertrand-de-Comminges. Nestled in a green setting, it is a remarkable testimony to Romanesque art in Comminges.
L’événement VISITE DE LA BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE