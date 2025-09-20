Visite de la Basilique Saint-Pierre Basilique Saint-Pierre Avignon

Visite de la Basilique Saint-Pierre 20 et 21 septembre Basilique Saint-Pierre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Rebâtie en 1358 grâce au cardinal Pierre des Prés. Façade de style gothique flamboyant avec portes en noyer sculpté par Antoine Volard (1551). Reliques du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Erigée en collégiale par le pape Innocent VI, puis en basilique en 2012 par le pape Benoit XVI.

Samedi 20 septembre à partir de 14h, toutes les 30 minutes

Présentation de l’orgue Puget avec accès à la tribune, par les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

Dimanche 21 septembre à 14h

Présentation de l’orgue Puget avec accès à la tribune, par les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

Basilique Saint-Pierre Place Saint Pierre, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490865402 https://avignon-tourisme.com/activites/basilique-saint-pierre

Journées européennes du patrimoine 2025

© Stéphane Jordan