Visite de la Bastide Bastide de Hastingues Hastingues

Visite de la Bastide 20 et 21 septembre Bastide de Hastingues Landes

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Hastingues autrement : deux visites guidées pleines de charme

Rendez-vous à la Bastide

Samedi 20 à 17h00 – Visite avec Hélène

Hélène, guide passionnée, vous invite à découvrir Hastingues sous un autre angle.

Entre histoire locale, anecdotes étonnantes et petits secrets bien gardés, elle vous propose une balade riche en découvertes pour voir le village autrement.

Une visite accessible à tous, curieux comme habitués !

Dimanche 21 à 14h30 – Voyage dans le temps avec Gilles

Avec Gilles, costumé pour l’occasion, partez pour une plongée vivante dans l’histoire de Hastingues.

Il vous racontera avec passion les récits oubliés, figures marquantes et histoires locales qui ont façonné le village.

Une visite chaleureuse, animée et pleine de surprises !

Bastide de Hastingues 40300 Hastingues Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 68 66 https://hastingues.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0558736866 »}] Bastide fondée au XIIIe siècle, avec sa porte médiévale et ses maisons des XVe et XVIe siècles.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Hastingues