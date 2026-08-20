Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine

Informations pratiques

Visite de la battante morzinoise Samedi 19 septembre, 10h00 Parc des Déreches Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation de l’histoire de la scierie à travers une vidéo.

Visite de la scierie en présence des scieurs.

Parc des Déreches Route du palais des sports 74110 Morzine Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0332331494 Reconstruction d’une scierie battante

Présentation de l’histoire de la scierie à travers une vidéo.

Association la Battante Morzinoise