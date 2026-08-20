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Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine

samedi 19 septembre 2026 · Parc des Déreches · Morzine

Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc des Déreches
Adresse
Route du palais des sports 74110 Morzine
Ville
74110 Morzine
Département
Haute-Savoie

Visite de la battante morzinoise Samedi 19 septembre, 10h00 Parc des Déreches Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation de l’histoire de la scierie à travers une vidéo.
Visite de la scierie en présence des scieurs.

Parc des Déreches Route du palais des sports 74110 Morzine Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0332331494 Reconstruction d’une scierie battante
Présentation de l’histoire de la scierie à travers une vidéo.

Association la Battante Morzinoise

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