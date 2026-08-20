AGENDA · Morzine
Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine
samedi 19 septembre 2026 · Parc des Déreches · Morzine
Informations pratiques
Visite de la battante morzinoise Samedi 19 septembre, 10h00 Parc des Déreches Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Présentation de l’histoire de la scierie à travers une vidéo.
Visite de la scierie en présence des scieurs.
Parc des Déreches Route du palais des sports 74110 Morzine Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0332331494 Reconstruction d’une scierie battante
Présentation de l’histoire de la scierie à travers une vidéo.
Association la Battante Morzinoise
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