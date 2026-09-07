Visite de la Batterie des Carrières à Limonest., Batterie des Carrières, Limonest

Informations pratiques

Visite de la Batterie des Carrières à Limonest. Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Batterie des Carrières Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Ancienne fortification militaire de 1878 avec casemates et casernemant enterrés recevant trois batterie de canons en soutient logistique au Fort de Mont Verdun. Petit musée décrivant la vie du soldat de l’époque.

Batterie des Carrières Route du Mont Verdun 69760 Limonest Limonest 69760 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.limonest.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063694074969

Ancienne fortification militaire de 1878 avec casemates et casernemant enterrés recevant trois batterie de canons en soutient logistique au Fort de Mont Verdun. Petit musée décrivant la vie du soldat…

©l LIMONEST PATRIMOINE