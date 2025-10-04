Visite de la bibliothèque Bibliothèque municipale Tessy-Bocage
Visite de la bibliothèque Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque municipale Manche
Venez découvrir où redécouvrir la bibliothèque et échanger avec nous autour d’un café ou jus de fruits d’accueil.
Au plaisir de vous rencontrer :)
Bibliothèque municipale 7 Place Jean-Claude Lemoine, 50420 Tessy-Bocage, France Tessy-Bocage 50420 Tessy-sur-Vire Manche Normandie 0233727090 https://tessybocage.bibenligne.fr
Bibliothèque Tessy-Bocage