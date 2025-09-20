Visite de la bibliothèque diocésaine Christian Chessel Bibliothèque diocésaine Christian Chessel Avignon

Renseignements :

04 32 73 06 70

bibliothequemd@gmail.com

www.bibliothemd.diocese-avignon.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La bibliothèque Christian Chessel est située dans le bâtiment de l’archevêché, ancien séminaire d’Avignon.

Sur ses étagères en bois sont présentés environ 40 000 ouvrages et revues en grande partie disponibles au prêt . Quelques ouvrages patrimoniaux sont consultables sur place.

Plusieurs activités sont proposées au début de chaque heure dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :

– Historique du lieu.

– Visite de la bibliothèque.

– Présentation de livres précieux.

– Présentation de diverses bibles anciennes et modernes, imprimées ou manuscrites.

© Bibliothèque diocésaine Christian Chessel