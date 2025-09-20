Visite de la bibliothèque du château du Lude Fondation Bon Sauveur Alby Albi

Visite gratuite.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite de la bibliothèque et exposition d’œuvres contemporaines de patients

Après avoir monté une dizaine de marches pour accéder au perron, profitez d’une visite en plain-pied des deux salles de la bibliothèque, situées dans un cadre paisible et propice à la découverte.

Vous pourrez également admirer une exposition d’œuvres contemporaines réalisées par des patients, entre expression artistique et regard sensible sur le monde.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant depuis la rue LAVAZIERE par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant JESUS bénissant des enfants ou par celle du boulevard du LUDE, on est de suite saisie par la taille des bâtiments et leur beauté, ici pas d’austérité mais la vue est dégagée en s’ouvrant sur des parterres créant un ensemble harmonieux.

En déambulant le long des allées on voit, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle Maison de Retraite (non visitable) prolongée de son magnifique cloître (visible depuis la chapelle)

Ce bâtiment est couronné d’un balustre en pierre de taille qui se termine à chaque extrémité par un socle surmonté d’un vase de pierre très artistique. Puis on passe devant différents bâtiments à gauche et à droite , la rotonde, les anciens bâtiments emblématiques pour arriver au château du Lude et en dessous son musée d’art asilaire (apparenté à de l’ Art Brut) et en face se trouve la grande chapelle et le cloître (ouverts au public lors des journées du patrimoine) . Visite gratuite dans le respect des lieux (on est dans l’enceinte un hôpital psychiatrique toujours en activité)

© Fondation Bon Sauveur Alby