Visite de la bibliothèque historique du séminaire de Viviers (07) Maison diocésaine Charles de Foucauld Viviers

Visite de la bibliothèque historique du séminaire de Viviers (07) 20 et 21 septembre Maison diocésaine Charles de Foucauld Ardèche

25 personnes par visite

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée de la bibliothèque, découverte atelier de nettoyage des livres, présentation des planches d’architecture de l’encyclopédie Diderot d’Alembert, de l’archiecture de Terre Sainte dans la Bible polyglotte de Walton, des livres d’architectures de la bibliothèque.

Maison diocésaine Charles de Foucauld 2 fg St Jacques – 07220 VIVIERS Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Séminaire construit en 1774, bibliothèque existant depuis 1650 (a été déplacée et enrichie).

©J Le Diguer’her