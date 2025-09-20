Visite de la bibliothèque municipale avec son fonds de livres anciens Bibliothèque de Thury Thury

Visite de la bibliothèque municipale avec son fonds de livres anciens Bibliothèque de Thury Thury samedi 20 septembre 2025.

Visite de la bibliothèque municipale avec son fonds de livres anciens 20 et 21 septembre Bibliothèque de Thury Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la bibliothèque municipale de Thury fondée en 1900. Vous pourrez consulter des livres issus du fonds historique doté de 900 ouvrages anciens, dont l’encyclopédie de Diderot et D’Alembert dans son édition de Lausanne.

Bibliothèque de Thury 4 rue du Boichet 89520 Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury89.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la bibliothèque municipale de Thury fondée en 1900. Vous pourrez consulter des livres issus du fonds historique doté de 900 ouvrages dont…