Visite de la bibliothèque municipale Léon Deubel Bibliothèque Léon Deubel Belfort

Visite de la bibliothèque municipale Léon Deubel Bibliothèque Léon Deubel Belfort samedi 20 septembre 2025.

Visite de la bibliothèque municipale Léon Deubel Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Bibliothèque Léon Deubel Territoire de Belfort

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

La bibliothèque municipale Léon-Deubel a été construite en 1981 au sein d’un nouveau quartier dont elle est un point de repère essentiel. Il s’agissait alors d’offrir à la population belfortaine un bâtiment spécialement conçu pour répondre à ses besoins de lecture. Rénovée en 2006, la bibliothèque dispose d’espaces modernes et confortables.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de la réserve précieuse de la bibliothèque municipale de Belfort et découvrez l’histoire de ses collections au cours d’une visite guidée.

Bibliothèque Léon Deubel Forum des 4 As 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-belfort.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 27 54 »}] La bibliothèque Léon Deubel (4 As), construite en 1981 et rénovée en 2006, est à la tête du réseau des bibliothèques composé de deux autres antennes de quartier, celle des Glacis du Château et celle des Résidences. La richesse des collections de la bibliothèque est notamment due à ses fonds anciens et précieux. Le plus ancien, le Fonds des Capucins, issu du couvent de Belfort du même nom, émane des confiscations révolutionnaires de 1789. Il contient près de 2 500 volumes, dont l’édition originale de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de faire découvrir les richesses des collections de la bibliothèque municipale Léon-Deubel de Belfort.

© Bibliothèque municipale de Belfort