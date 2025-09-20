Visite de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – Site Jean-Vilar Maison Jean Vilar Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de la Maison Jean Vilar et de sa bibliothèque

Visite de l’exposition permanente Les Clés du Festival (exceptionnellement en accès gratuit pour les Journées du Patrimoine) et des expositions temporaires Jean-Michel Ribes, un pas de côté et Carnets de François Tanguy.

Programme détaillé sur le site internet de la maison Jean Vilar.

L'Hôtel de Crochans doit son nom à l'aîné de la famille de Guyon, seigneur de Crochans, qui en 1671 rachète l'habitation principale conçue dès 1330 par le cardinal Pierre des Prés dans l'actuelle rue Mons. Du palais originel, le nouveau propriétaire, maitre de camp dans les armées royales de Louis XIV, fait un hôtel particulier à l'architecture typique des bâtiments classiques du XVIIe siècle. Entre la Place de l'Horloge et le Palais des Papes, le lieu a gardé toute l'élégance de sa physionomie historique. Ainsi, dès 1972, les façades sur cour et jardin, la calade (cour provençale pavée de galets posés sur tranche), et le portail (dessiné par l'architecte Pierre Mignard II) ont été inscrits aux Monuments historiques. Trois salons XVIIIe complètent l'ensemble : le salon rose, le salon vert et le salon de la Mouette. La Ville d'Avignon l'acquiert en 1974 pour y accueillir la future Maison Jean Vilar, qui s'y installe en 1979. Dans le hall d'entrée entièrement rénové en 2018, on peut désormais admirer un mobile de Calder, élément de décor de la pièce Nucléa d'Henri Pichette mise en scène par Jean Vilar en 1952.

© Thierry Ardouin / Tendance Floue / BnF