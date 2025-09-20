Visite de la Bibliothèque Universitaire des Tertiales Bibliothèque universitaire des Tertiales (UPHF) Valenciennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La BU des Tertiales est située dans l’ancienne caserne militaire Ronzier. Rénové en 2022, ce lieu emblématique de la vie universitaire est à (re)découvrir !

En partenariat avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France.

Samedi 20 septembre, de 9h à 13h – Dimanche 21 septembre de 14h à 17h Caserne Ronzier – Boulevard Harpignies

Accès libre sans réservation – www.bu.uphf.fr

Bibliothèque universitaire des Tertiales (UPHF) Boulevard Harpignies – 59303 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France 03 27 51 77 47 https://bu.uphf.fr

