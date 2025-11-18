Visite de la BIC Factory – Montévrain BIC Factory Montévrain

Visite de la BIC Factory – Montévrain Mardi 18 novembre, 14h00 BIC Factory Seine-et-Marne

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, la BIC Factory de Montévrain ouvre ses portes aux jeunes pour une visite exceptionnelle. Ce site de production, hautement technologique, fabrique certains des produits les plus iconiques de la marque BIC, utilisés par des millions de personnes chaque jour à travers le monde.

Une occasion unique de montrer aux jeunes que l’industrie est un secteur moderne, porteur d’avenir et connecté à leur quotidien.

BIC Factory 5 Rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain Montévrain 77144 Seine-et-Marne Île-de-France

Plongez dans les coulisses d’un site de production emblématique où sont fabriqués les stylos BIC, objets du quotidien connus dans le monde entier. Une immersion unique dans l’industrie moderne. CCI SEINE ET MARNE