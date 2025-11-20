Visite de la Biscuiterie Astruc – Villeparisis ASTRUC Villeparisis

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, la Biscuiterie Astruc, implantée à Villeparisis depuis plusieurs décennies, ouvre ses portes aux jeunes curieux de découvrir l’univers de l’agroalimentaire.

Spécialiste de la biscuiterie française, l’entreprise allie savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour produire une large gamme de biscuits appréciés par petits et grands.

Durant la visite, les participants pourront :

Découvrir les différentes étapes de la fabrication, de la recette à l’emballage,

Comprendre les enjeux de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire,

Rencontrer les équipes passionnées qui œuvrent au quotidien,

Explorer les métiers variés de l’agroalimentaire et leurs perspectives.

Une expérience gourmande et enrichissante pour éveiller des vocations et montrer que l’industrie agroalimentaire est un secteur innovant, créateur d’emplois et proche de notre quotidien.

ASTRUC 2 RUE DENIS PAPIN, 77270 VILLEPARISIS Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez les coulisses de la fabrication artisanale et industrielle de biscuits. Une occasion pour les jeunes de comprendre comment tradition et innovation se rencontrent dans l’agroalimentaire. CCI SEINE ET MARNE ASTRUC