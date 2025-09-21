Visite de la Bourse du Travail – Villefranche-sur-Saône Bourse du Travail Villefranche-sur-Saône

Visite de la Bourse du Travail – Villefranche-sur-Saône Bourse du Travail Villefranche-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la Bourse du Travail – Villefranche-sur-Saône Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Bourse du Travail Rhône

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’oeuvre des frères Borboni, originaires de Bologne (Italie), découverte lors des travaux de restauration en 2021.

Les visites vous feront remonter jusqu’au XVIIe siècle, époque où Louis XIV, de passage à Villefranche, a pu admirer cet ensemble, qui dévoile une palette raffinée, du vert au rose.

21 place Roger Rousset – dimanche 21 septembre, 10h-13h et 14h-18h

Visite libre et gratuite. Renseignements au 04 74 62 82 82.

Bourse du Travail 21 place Roger Rousset 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Construite en 1634, l’ancienne chapelle du couvent des Visitandines fut ensuite Ecole normale, centre Justice de paix avant de devenir, en 1925, la Bourse du travail – propriété municipale que nous connaissons aujourd’hui (siège local des organisations syndicales).

Au niveau de son bâti, les murs ont été recouverts par différentes couches d’enduit au fil de sa longue histoire qui vit sa vocation religieuse prendre une orientation résolument laïque. Et c’est ainsi que les foisonnantes peintures murales d’inspiration bibliques – admirée par le jeune Louis XIV – furent cachées à la vue.

Jusqu’à ce qu’un chantier de rénovation complète (2021/2023) ne remette fortuitement au jour des bribes de décorations d’origine ! La Ville a décidé alors de leur restauration patrimoniale. Sous la houlette de cabinets spécialisés, la restauration des peintures murales signées Domenico Borboni a permis de restituer un lieu magnifique.

La mise en accessibilité des locaux étaient également très importantes pour les élus de la collectivité, c’est chose faite avec l’installation d’un ascenseur ainsi que des rampes pour les escaliers. Accès PMR.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Villefranche-sur-Saône