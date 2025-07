Visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard Bourg-Achard

Visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard Bourg-Achard samedi 26 juillet 2025 14:30:00.

Visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard

996 Rue Marie Lambert Bourg-Achard Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 14:30:00

fin : 2025-07-26 16:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Samedi 26 juillet à 14h30 visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard

Que vous soyez amateur de bière ou simple curieux, la visite de la Brasserie Anacrouse saura vous combler ! Mathieu le brasseur vous contera (presque) tous ses secrets de la réception des céréales, en passant par la fermentation et l’étiquetage des bouteilles.

Participation au brassage possible et dégustation en fin de visite.

(Durée environ 1h30 5-6 participants maximum tarif 5€ par adulte, gratuit pour les 18 ans non accessible aux PMR)

Samedi 26 juillet à 14h30 visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard

Que vous soyez amateur de bière ou simple curieux, la visite de la Brasserie Anacrouse saura vous combler ! Mathieu le brasseur vous contera (presque) tous ses secrets de la réception des céréales, en passant par la fermentation et l’étiquetage des bouteilles.

Participation au brassage possible et dégustation en fin de visite.

(Durée environ 1h30 5-6 participants maximum tarif 5€ par adulte, gratuit pour les 18 ans non accessible aux PMR) .

996 Rue Marie Lambert Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 2 32 13 53 69 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : Visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard

Saturday, July 26, 2:30 p.m.: visit to the Brasserie Anacrouse in Bourg-Achard

Whether you’re a beer lover or just curious, a visit to the Brasserie Anacrouse is sure to please! Mathieu, the brewer, will tell you (almost) all his secrets: from grain reception to fermentation and bottle labelling.

You can take part in the brewing process, and enjoy a tasting at the end of the tour.

(Duration approx. 1h30 ? 5-6 participants maximum ? price: 5? per adult, free for ? 18 year-olds ? not accessible to PRM)

German :

Samstag, 26. Juli um 14:30 Uhr: Besuch der Brauerei Anacrouse in Bourg-Achard

Ob Sie ein Bierliebhaber oder einfach nur neugierig sind, der Besuch der Brauerei Anacrouse wird Sie begeistern! Mathieu, der Brauer, wird Ihnen (fast) alle seine Geheimnisse verraten: von der Annahme des Getreides über die Gärung bis hin zur Etikettierung der Flaschen.

Sie können am Brauen teilnehmen und am Ende des Besuchs eine Kostprobe nehmen.

(Dauer ca. 1,5 Stunden ? 5-6 Teilnehmer maximal ? Preis: 5 ? pro Erwachsener, kostenlos für 18-Jährige ? nicht zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität)

Italiano :

Sabato 26 luglio alle 14.30: visita alla Brasserie Anacrouse di Bourg-Achard

Che siate amanti della birra o semplicemente curiosi, una visita al birrificio Anacrouse vi piacerà sicuramente! Mathieu, il birraio, vi svelerà (quasi) tutti i suoi segreti: dalla ricezione dei cereali, alla fermentazione, fino all’etichettatura delle bottiglie.

Potrete partecipare al processo di produzione della birra e godere di una degustazione al termine della visita.

(Durata circa 1h30 ? 5-6 partecipanti al massimo ? prezzo: 5? per adulto, gratuito per i minori di 18 anni ? non accessibile ai PRM)

Espanol :

Sábado 26 de julio a las 14.30 h: visita a la Brasserie Anacrouse de Bourg-Achard

Amante de la cerveza o simple curioso, la visita a la cervecería Anacrouse le encantará El cervecero Mathieu le contará (casi) todos sus secretos: desde la recepción de los cereales, pasando por la fermentación y el etiquetado de las botellas.

Podrá participar en el proceso de fabricación y disfrutar de una degustación al final de la visita.

(Duración aprox. 1h30 ? 5-6 participantes máximo ? precio: 5? por adulto, gratuito para menores de 18 años ? no accesible a PMR)

L’événement Visite de la Brasserie Anacrouse à Bourg-Achard Bourg-Achard a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie