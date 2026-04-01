Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel
Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel jeudi 16 avril 2026.
Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise
rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:30:00
fin : 2026-04-16 18:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Visite de la Brasserie La Fréheloise
Visitez la brasserie et laissez-vous guider par le brasseur qui vous fera découvrir son espace de production, les matières premières et tout son savoir-faire traditionnel avec une dégustation des bières.
Vous verrez sans aucun doute la passion dans les yeux du brasseur!
Age minimum conseillé 10 ans prévoir des chaussures adaptées
À savoir la zone de production est un peu bruyante
Réservation obligatoire auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de Sables-d’Or-les Pins, Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et Dinan) ou directement en ligne en cliquant sur réserver . .
rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76
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L’événement Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise Fréhel a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme