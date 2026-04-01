Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise rue de la Pièce Monsieur Fréhel

Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise

rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:30:00

fin : 2026-04-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Visite de la Brasserie La Fréheloise

Visitez la brasserie et laissez-vous guider par le brasseur qui vous fera découvrir son espace de production, les matières premières et tout son savoir-faire traditionnel avec une dégustation des bières.

Vous verrez sans aucun doute la passion dans les yeux du brasseur!

Age minimum conseillé 10 ans prévoir des chaussures adaptées

À savoir la zone de production est un peu bruyante

Réservation obligatoire auprès de Dinan Cap Fréhel Tourisme (Bureaux d’Information Touristique de Sables-d’Or-les Pins, Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer et Dinan) ou directement en ligne en cliquant sur réserver . .

rue de la Pièce Monsieur Brasserie La Fréheloise Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

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L’événement Visite de la brasserie artisanale La Fréheloise Fréhel a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme