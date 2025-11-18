Visite de la brasserie Captain James Agon-Coutainville
Visite de la brasserie Captain James
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Début : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Visite de la brasserie du Captain.
Visite gratuite. .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr
English : Visite de la brasserie Captain James
