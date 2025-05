Visite de la brasserie Cath’ & dégustation – Brasserie Cath’ Labenne, 7 juin 2025 14:00, Labenne.

Landes

Visite de la brasserie Cath’ & dégustation Brasserie Cath’ 7 allée Artiguenave Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Que l’on soit amateur de bières, féru d’artisanat ou vacancier à la découverte des savoir-faire locaux, la visite guidée d’une brasserie est toujours une formidable expérience à vivre. Votre plongée dans le monde de la brasserie artisanale se terminera en beauté, par la dégustation.

Face aux immenses cuves, nous vous expliquerons le déroulement de chaque étape, de la conception à la mise en bouteilles en passant par le brassage, la fermentation ou encore la maturation. Dans un esprit de convivialité et de partage, il est important pour nous de vous rencontrer et de vous montrer le soin que nous apportons à la qualité gustative de nos produits. Nous répondrons bien entendu avec plaisir à toutes vos questions ! Enfin, votre plongée dans le monde de la brasserie artisanale se terminera en beauté, par la dégustation de différentes bières. Sur réservation. .

Brasserie Cath’ 7 allée Artiguenave

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 69

English : Visite de la brasserie Cath’ & dégustation

Whether you’re a beer lover, a craft enthusiast or a vacationer discovering local know-how, a guided tour of a brewery is always a great experience. Your journey into the world of craft brewing ends in style, with a tasting session.

German : Visite de la brasserie Cath’ & dégustation

Ob Sie nun ein Bierliebhaber, ein Handwerker oder ein Urlauber sind, der das lokale Know-how entdecken möchte, eine Führung durch eine Brauerei ist immer eine tolle Erfahrung. Die Verkostung ist der krönende Abschluss Ihrer Reise in die Welt der handwerklichen Brauerei.

Italiano :

Che siate amanti della birra, appassionati di artigianato o vacanzieri alla scoperta del know-how locale, una visita guidata a un birrificio è sempre una grande esperienza. Il vostro viaggio nel mondo della birra artigianale si concluderà con una degustazione.

Espanol : Visite de la brasserie Cath’ & dégustation

Ya sea un amante de la cerveza, un entusiasta de la artesanía o un turista que busca descubrir el saber hacer local, una visita guiada a una fábrica de cerveza es siempre una gran experiencia. Su viaje por el mundo de la cerveza artesanal terminará con una degustación.

