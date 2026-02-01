Visite de la Brasserie de Bellefois Brasserie de Bellefois Neuville-de-Poitou

Visite de la Brasserie de Bellefois

Brasserie de Bellefois
51 Route de Clan
Neuville-de-Poitou
Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Visitez la brasserie et apprenez-en plus sur le processus de brassage de la bière.

Partez direction le BrewPub pour découvrir l’espace d’étiquetage et de stockage des bières et terminez par une dégustation.

Sur réservation.

+33 5 19 08 42 15
contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de la Brasserie de Bellefois

Visit the brewery and learn more about the beer brewing process.

Head for the BrewPub to discover the beer labeling and storage area, and finish off with a tasting.

Reservations required.

