Visite de la brasserie de Mai Journée européenne du Patrimoine Carvin

Visite de la brasserie de Mai Journée européenne du Patrimoine

50 rue Edouard Plachez Carvin Pas-de-Calais

La Brasserie de Mai en Septembre, ça vous dit ? Visite guidée comme à la maison par Julie et Olivier en personne !

Dans un décor d’objets chinés, avec jukebox et platine vinyle pour l’ambiance musicale, le bar de la Brasserie de Mai vous accueille pour déguster leur gamme de bières Caravan, Nuage, Cafu, Petite fleur, accompagnées de crackers aux drèches.

Venez découvrir ce lieu atypique aux multiples saveurs, installé dans un ancien garage, en plein coeur de ville. .

50 rue Edouard Plachez Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 84 21 14 53

English :

Would you like to visit the Brasserie de Mai in September? Julie and Olivier take you on a guided tour, just like at home!

German :

Wie wäre es mit der Brasserie de Mai im September? Eine Führung wie zu Hause von Julie und Olivier höchstpersönlich!

Italiano :

Volete visitare la Brasserie de Mai a settembre? Julie e Olivier vi accompagnano in una visita guidata come a casa vostra!

Espanol :

¿Le gustaría visitar la Brasserie de Mai en septiembre? Julie y Olivier le harán una visita guiada como en casa

