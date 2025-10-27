Visite de la Brasserie du Marcaire avec dégustation Muhlbach-sur-Munster
Visite de la Brasserie du Marcaire avec dégustation Muhlbach-sur-Munster lundi 27 octobre 2025.
Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin
Début : Lundi 2025-10-27 15:00:00
fin : 2025-10-27 15:45:00
2025-10-27
Vous pourrez visiter la brasserie tout en dégustant ses bières brassées à l’eau de nos montagnes.
Amateurs de produits artisanaux, visitez la brasserie limonaderie du Marcaire ! Bérangère vous accueille avec passion pour une découverte conviviale et gourmande. Au cœur du Parc des Ballons des Vosges, dégustez ses bières brassées à l’eau pure de nos montagnes.
Informations pratiques
Lieu Muhlbach-sur-Munster
Horaires 15h 15h45
Durée 30 à 45 min
Porte-bébé Accepté
Toutourisme Chiens non acceptés. Un chenil à l’ombre est à disposition avec de l’eau pour accueillir votre animal.
Tarifs Adulte 4€ Enfant (- de 18 ans) Gratuit
Tarif Munstercard Gratuit
A noter
Le déplacement jusqu’au lieu de visite se fait en véhicule personnel.
Cette sortie est effective à partir de 2 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .
Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
English :
You can visit the brewery and taste beers brewed with water from our mountains.
German :
Sie können die Brauerei besichtigen und dabei die Biere probieren, die mit dem Wasser unserer Berge gebraut werden.
Italiano :
È possibile visitare il birrificio e degustare le birre prodotte con l’acqua delle nostre montagne.
Espanol :
Puede visitar la fábrica y degustar cervezas elaboradas con agua de nuestras montañas.
