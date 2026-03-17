Visite de la Brasserie du Marcaire avec dégustation

Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06 15:45:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11

Amateurs de produits artisanaux, visitez la brasserie limonaderie du Marcaire ! Bérangère vous accueille avec passion pour une découverte conviviale et gourmande. Au cœur du Parc des Ballons des Vosges, dégustez ses bières brassées à l’eau pure de nos montagnes.

Vous aimez les produits artisanaux et rencontrer les producteurs locaux ? Venez visiter la brasserie limonaderie du Marcaire. Bérangère se fera un plaisir de partager avec vous sa passion. Située dans la Vallée de Munster au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, vous pourrez visiter la brasserie tout en dégustant ses bières brassées à l’eau de nos montagnes.



Informations pratiques

Lieu : Muhlbach-sur-Munster

Horaires 15h 15h45

Durée : 45 min

Toutourisme Chiens non acceptés. Un chenil à l’ombre est à disposition avec de l’eau pour accueillir votre animal.

Porte-bébé Accepté

Tarifs

Adulte 4€

Enfant (- 18 ans) : gratuit

Tarifs Munstercard

Si vous séjournez dans la vallée de Munster, votre hébergeur possède peut-être la Munstercard, un précieux sésame qui vous permet de bénéficier d’un tarif avantageux sur cette activité.

Tarif Munstercard : gratuit

A noter :

Le déplacement jusqu’à la Brasserie du Marcaire se fait en véhicule personnel.

Cette sortie est effective à partir de 2 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. .

Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

If you’re a fan of artisanal products, visit the Marcaire brasserie limonaderie! Bérangère welcomes you with passion for a convivial and gourmet discovery. In the heart of the Parc des Ballons des Vosges, taste her beers brewed with pure mountain water.

L’événement Visite de la Brasserie du Marcaire avec dégustation Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster