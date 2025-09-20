Visite de la brasserie Duyck Brasserie DUYCK Jenlain

Visite de la brasserie Duyck Brasserie DUYCK Jenlain samedi 20 septembre 2025.

Visite de la brasserie Duyck

Brasserie DUYCK B.P.6 Jenlain Nord

La brasserie organise une journée portes ouvertes.

Brasserie DUYCK B.P.6 Jenlain 59144 Nord Hauts-de-France +33 3 27 49 70 03 contact@duyck.com

English :

The brewery organizes an open day.

German :

Die Brauerei veranstaltet einen Tag der offenen Tür.

Italiano :

Il birrificio organizza una giornata di porte aperte.

Espanol :

La fábrica de cerveza celebra una jornada de puertas abiertas.

