Visite de la Brasserie et Distillerie Pépinière d’Entreprises Ecodia Hangar Dinan

Visite de la Brasserie et Distillerie

Pépinière d’Entreprises Ecodia Hangar 33 Avenue René Cassin Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

La Brasserie de Dinan est le résultat de la rencontre de deux épicuriens déjantés ayant décidé de créer du bonheur en bouteille sous forme de bières.

Leurs bières sont le résultat de beaucoup d’amour et d’une fabrication artisanale de qualité.

Le tarif comprend la visite guidée de la brasserie artisanale (présentation de la brasserie et de la distillerie, histoire de la bière et des spiritueux, présentation et explication du processus.

Dégustation 2x2cl de bières ou 2x 1cl de spiritueux.

Se présenter 10 min avant à la brasserie.

Durée 1h = 45min de visite et 15min de dégustation.

Gratuit pour les moins de 18 ans. .

