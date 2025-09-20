Visite de la brasserie la Walpine Pont du fossé Saint-Jean-Saint-Nicolas

Découvrez le savoir faire de la Walpine, une brasserie locale qui cultive des valeurs profondes reflétant leur attachement au territoire : authenticité, qualité, convivialité, respect de l’environnement et créativité.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Walpine ouvre les porte de ses ateliers pour faire découvrir leur savoir faire de brasseur !

Sur inscription, au 06 16 22 52 08 ou en ligne.

Pont du fossé Pont du fossé, 05260 St Jean St Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

