Visite de la brasserie L’Amer d’Iroise Plogoff
Visite de la brasserie L’Amer d’Iroise Plogoff vendredi 21 août 2026.
Plogoff
Visite de la brasserie L’Amer d’Iroise
2 impasse du Steir Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La brasserie vous ouvre ses portes afin de vous expliquer le processus de fabrication de nos bières.
Que vous soyez un amateur de bière éclairé ou simplement curieux de découvrir les coulisses de notre brasserie, cette visite sera une expérience unique en son genre. Venez découvrir les coulisses de la micorbrasserie L’AMER D’IROISE et repartez avec de nouvelles connaissances !
Au programme
L’histoire de la brasserie et ses valeurs
La découverte des matières premières
Le processus de brassage de la bière
La fermentation
Le conditionnement
La dégustation !
10€ par personne, réservation obligatoire sur le site internet de la brasserie https://amer-iroise.beer
12 places par visite.
Consignes
Chaussure fermée à privilégier.
Animaux interdit.
Dégustation réservée aux personnes majeures.
Stationner son véhicule sur la place de Landrer. .
2 impasse du Steir Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 62 44 94 84
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English :
L’événement Visite de la brasserie L’Amer d’Iroise Plogoff a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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