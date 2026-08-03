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Visite de la Brasserie Plijadur Brasserie Plijadur Douarnenez

lundi 17 août 2026 · Brasserie Plijadur · Douarnenez

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Brasserie Plijadur
Adresse
5 rue du Pont Dinou
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Visite de la Brasserie Plijadur

Brasserie Plijadur 5 rue du Pont Dinou Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Située à Pouldavid, près du Port Rhu à Douarnenez, cette micro‑brasserie artisanale se visite pour découvrir la fabrication des bières locales, explorer ses recettes et profiter d’un lieu convivial.   .

Brasserie Plijadur 5 rue du Pont Dinou Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 94 81 26 

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English :

L’événement Visite de la Brasserie Plijadur Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-28 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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