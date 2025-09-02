Visite de la brasserie Rosny Beer Z.A Larrigan Seignosse

Visite de la brasserie Rosny Beer Z.A Larrigan Seignosse mardi 2 septembre 2025.

Z.A Larrigan 705 avenue de Larrigan Seignosse Landes

Les bières artisanales de Rosny Beer sont produites dans le respect des traditions brassicoles, mais avec ce qu’il faut d’irrévérence. Loin des standards industriels, elles ont chacune leur caractère. Visite suivie d’une dégustation.

Visite, suivie d’une dégustation, de cette brasserie installée à Seignosse depuis septembre 2015.

Horaires le mardi de 11h à 12h.

Tarif 6€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Lieu Brasserie Rosny Beer (705 avenue de Larrigan, Seignosse)

Inscription et paiement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme. .

Z.A Larrigan 705 avenue de Larrigan Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Visite de la brasserie Rosny Beer

Rosny Beer’s craft beers are produced in the respect of brewing traditions, but with a touch of irreverence. Far from the industrial standards, they each have their own character. Visit followed by a tasting.

German : Visite de la brasserie Rosny Beer

Die handwerklich gebrauten Biere von Rosny Beer werden mit Respekt vor der Brautradition, aber mit dem nötigen Maß an Respektlosigkeit hergestellt. Weit entfernt von industriellen Standards haben sie alle ihren eigenen Charakter. Besichtigung mit anschließender Verkostung.

Italiano :

Le birre artigianali di Rosny Beer sono prodotte nel rispetto delle tradizioni birrarie, ma con un tocco di irriverenza. Lontane dagli standard industriali, hanno ciascuna il proprio carattere. Visita seguita da una degustazione.

Espanol : Visite de la brasserie Rosny Beer

Las cervezas artesanales de Rosny Beer se elaboran respetando las tradiciones cerveceras, pero con un toque de irreverencia. Lejos de los estándares industriales, cada una tiene su propio carácter. Visita seguida de una degustación.

