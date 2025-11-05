Visite de la brasserie Thibord Aix-Villemaur-Pâlis

Visite de la brasserie Thibord Aix-Villemaur-Pâlis mercredi 5 novembre 2025.

Visite de la brasserie Thibord

27 Rue de la République Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 16:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Mercredi 5 novembre PALIS Visite de la brasserie Thibord. A 16h.

Plongez dans l’univers brassicole du Pays d’Othe en visitant cette brasserie familiale. Vous découvrirez les étapes de fabrication de la bière artisanale grâce au savant mélange de seulement quatre ingrédients à savoir, l’eau, les céréales, le houblon et la levure. La visite se poursuivra par une dégustation de différentes bières de la maison, où arômes et saveurs reflètent la richesse du terroir local.

Tarif 5€ avec dégustation

Réservation obligatoire +33 (0)3 25 70 04 45 +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com 5 .

27 Rue de la République Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la brasserie Thibord Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance