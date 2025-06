Visite de la Briqueterie Route du Canal D974 Ciry-le-Noble 5 juillet 2025 15:00

La Briqueterie de Ciry-le-Noble Un voyage au cœur de l’histoire industrielle

Cet été, partez à la découverte d’un lieu unique en Bourgogne l’ancienne briqueterie Vairet-Baudot, témoin vivant d’un savoir-faire ancestral.

Au cours d’une visite guidée de 45 minutes, explorez les coulisses de cette usine chargée d’histoire. Vous y découvrirez les impressionnantes machines d’époque, dont certaines sont parmi les dernières visibles en France, mais aussi les 5 grandes étapes de fabrication de la brique, de l’extraction de l’argile jusqu’à la cuisson finale.

Ce lieu vous plongera aussi dans le quotidien des ouvriers de l’époque leurs gestes, leurs conditions de travail, leurs outils… Une immersion rare dans la vie industrielle du XIXe et du début du XXe siècle.

La Briqueterie est bien plus qu’un simple site industriel c’est un lieu de mémoire, de patrimoine et de transmission, où chaque recoin raconte une histoire.

Une visite captivante, à ne pas manquer cet été !

?? Ouvert du 5 juillet au 31 août 2025

?? Du mardi au dimanche, de 15h à 19h

??? Tarifs :

• Adultes 4 €

• Tarif réduit 2€

• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Un site rare et authentique à découvrir en famille, entre amis ou en solo ! .

Route du Canal D974 Briqueterie des Touillards

Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 30 74 briqueteriecirylenoble@gmail.com

