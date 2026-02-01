Visite de La Caisse d’Épargne Loire-Centre Le Prado

Bourges Cher

Tarif : 7 EUR

7

Tarif Groupe

Date :

2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

DANS LES PAS DES LÉGENDES DU TANGO BOURGES BASKET

Durant les périodes de vacances scolaires, marchez dans les pas des héroïnes du Tango Bourges Basket et plongez dans les coulisses d’un club légendaire, lors d’une visite exceptionnelle en compagnie de la mythique mascotte Jord’Ane. Du bord du terrain au point culminant de la Caisse d’Épargne Loire-Centre Le Prado, des espaces VIP à la salle de conférence de presse, en passant par le vestiaire des joueuses et la magnifique vitrine des trophées, découvrez la Caisse d’Epargne Loire-Centre Le Prado comme vous ne l’avez jamais vu.

Profitez également d’une séance photo exclusive pour vivre l’expérience comme si vous étiez une joueuse du Tango et repartez avec des souvenirs uniques.

1 place offerte à chaque participant pour le prochain match du Tango Bourges Basket 7 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

IN THE FOOTSTEPS OF TANGO LEGENDS BOURGES BASKET

