Visite de la carrière de Luché Thouarsais Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Luché-Thouarsais

Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier. La visite en car permettra d’apprécier l’envergure du site, la zone en cours d’exploitation avec les fronts de taille, les installations industrielles, comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage et leur transport.

Sur réservation places limitées .

Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

English : Visite de la carrière de Luché Thouarsais

Discover a company and its trades. This tour, co-hosted by an Atemporelle guide and a Kléber technician, will give you a unique opportunity to meet professionals who love their work.

German : Visite de la carrière de Luché Thouarsais

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch ein Unternehmen und seine Berufe. Dieser Besuch, der gemeinsam von einem Fremdenführer von Atemporelle und einem Techniker des Unternehmens Kléber geleitet wird, bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, Fachleuten zu begegnen, die ihren Beruf lieben.

Italiano :

Scoprite un’azienda e i suoi mestieri. Questa visita, condotta congiuntamente da una guida Atemporelle e da un tecnico dell’azienda, vi offrirà un’occasione unica per incontrare professionisti che amano il loro lavoro.

Espanol : Visite de la carrière de Luché Thouarsais

Descubra una empresa y sus oficios. Esta visita, dirigida conjuntamente por un guía de Atemporelle y un técnico de Kléber, le brindará una oportunidad única de conocer a profesionales que aman su trabajo.

