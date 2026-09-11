Visite de la carrière des Carrats, Carrière Graye et Charnay, Graye-et-Charnay

Informations pratiques

Visite de la carrière des Carrats Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Carrière Graye et Charnay Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1872, la carrière des Carrats ouvre ses portes au lieu-dit « les chambons », proche du hameau des Carrats. Propriété de la famille Dupuis, elle a fait vivre 4 générations. L’exploitation de cette carrière a cessé en 1983.

Le « marbre des Carrats » dénommé ainsi par les marbriers va être utilisé pour édifier de nombreux monuments du secteur, des pierres tombales, jambages et autres linteaux des portes, fenêtres des demeures bourgeoises ou même les dallages des maisons de la Petite Montagne ou de la vallée du Suran.

Carrière Graye et Charnay 39190 GRAYE ET CHARNAY Graye-et-Charnay 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté

En 1872, la carrière des Carrats ouvre ses portes au lieu-dit « les chambons », proche du hameau des Carrats. Propriété de la famille Dupuis, elle a fait vivre 4 générations. L’exploitation de cette …

©Mairie de Graye et Charnay